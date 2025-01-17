17-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl tatili otobüs bileti satışlarını artırdı. Satışlar yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı takviminde 17-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklanan yarıyıl tatili otobüs bileti satışlarında artış yaşattı.

Seyahat portallarının verilerine göre yarıyıl tatili için otobüs biletlerinde yaklaşık yüzde 40 oranında artış yaşandı.

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En çok Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’ya bilet satılırken en popüler ilk beş güzergah ise İzmir-İstanbul, İstanbul-Ankara, İstanbul-Bursa, Ankara-Adana, Antalya-Ankara güzergahları oldu. Yolcu sayısında ise tek başına seyahat eden kişilerin oranı yüzde 79,2; 2 yolculu rezervasyonların ise yüzde 20,8 olduğu görüldü.

Verileri değerlendiren sektör temsilcilerinden ENUYGUN Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 40’lık artış gösteren otobüs bileti satışlarında yüzde 79,2 oranında tek kişilik sepetin yer aldığını kaydetti. Bu dönemde özellikle öğretmenlerin tatil fırsatını değerlendirdiğini tahmin ettiklerini belirten Müdür Ayyıldız, "Seyahat edilen illere baktığımızda ise hareketliliğin büyük şehirlere doğru olduğunu görüyoruz. Tatil dönemlerinde bilet satışlarında seyahate 3-4 gün kala yoğunluk yaşanıyor. Bu sebeple özellikle talep gören rotalarda rahatça yer bulabilmek için otobüs biletlerini daha önceden almakta fayda var" diye konuştu.