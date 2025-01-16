Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) işbirliğinde 2021 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Finlandiya merkezli Arkki, yarıyıltatili için hazırladığı atölye programlarında çocukları mimarlık ve tasarımın ilk adımlarını keşfe davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların ve gençlerin, mimarlık ve tasarım yoluyla genel inovasyon becerilerini geliştirdikleri bir yaratıcı eğitim okulu olan Arkki Türkiye, dördüncü yılında faaliyetlerine devam ediyor. 4-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik eğitimler düzenleyen Arkki Türkiye, okulların yarıyıltatiline özel olarak bir dizi atölye programını hayata geçiriyor. Kuzguncuk İskelesi, İş Mekan ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek atölyelerde, alanında uzman eğitmenler geleceğin yaratıcı liderlerineilham verecek. Atölyelerde çocuklar, inovasyon becerilerini keşfederek yaratıcı düşünceyle sorunları analiz etmeyi, sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve tasarımın temel ilkelerini pratiğe dökmeyi deneyimleyecekler.

Veliler ve çocuklartasarım sürecini birlikte deneyimleyecek

Arkki Türkiye, bu yıl ilk kez anne babaları da atölyelerine davet ederek, onlara, yaratıcı bir süreciçocuklarıyla birlikte deneyimleme fırsatı sunuyor. Velilerin çocuklarıyla katılabileceği bu atölyelerde, ortak projeler hayata geçirilecek ve aile içi iletişim keyifli anlarla pekiştirilecek.

Yarıyıl tatili boyunca çocukları Kuzguncuk İskele’de çok çeşitli atölyeler bekliyor: Işık ve rengin etkisiyle ürün tasarımına ve kentsel tasarıma odaklanan “Rengarenk Lambam” ve “Renkli Şehrim”; iki boyutlu çizgileri üç boyutlu arazi maketine çeviren “Bahçemin Haritası”; atık malzemelerin yenilikçi kullanımlarını bina ölçeğinde düşündüren “Dönüşen Evim”; kesit model kavramını heykelsi mimari üzerinden öğretmeyi amaçlayan “Minik Dostlarımdan Evler” ve mimariyi çizgi roman tekniğiyle buluşturan “Binamın Öyküsü”.İş Mekan’da “Benim Çadırım” başlıklı bir atölye düzenlenirken; keşif gezili atölyeler kapsamında, Atlı Köşk’ün yeniden açılması şerefine bu mekanda“Mobilya Tasarımı: Emirgan’ın Mobilyaları” ve “Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya” konulu atölyelerde çocuklar eğitim görecek. Çocuklarda tasarım farkındalığı geliştirmeyi hedefleyen atölyeler, yarıyıl tatilinde eğitim ve oyunu bir arada sunacak.

Türkiye Tasarım Vakfı, Finlandiya kökenli Arkki eğitim programını 2021 yılından bu yana Türkiye'de başarıyla hayata geçiriyor. Mimarlık ve tasarım odaklı yaratıcı eğitimler sunan Arkki, çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını bu disiplinler aracılığıyla keşfetmelerine olanak tanıyor ve onların 21. yüzyılın gerektirdiği inovasyon becerilerini geliştirmelerine destek oluyor. Program, çocuklara ve gençlere yaşadıkları alanları ve çevrelerini tasarım odaklı bir bakış açısıyla değerlendirme, farklı açılardan algılama, deneyimleme ve çeşitli yöntemlerle ifade etme bilinci kazandırmayı amaçlıyor.