Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en önemli hizmetlerinden biri olarak gördüğü hizmetleriyle yaş almış bireylerin yanında olmaya ve onları güvende hissettirmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Çeşitli taleplerini karşılayıp sağlık kontrollerini yapan ekipler sayesinde yaş almışlar, Büyükşehir Belediyesi’ni adeta manevi evlatları olarak görüyor. Büyükşehir Belediyesi verdiği hizmetlerle onları memnun etmeye, kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlamaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, yaş almış vatandaşlarla belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde sık sık bir araya gelirken, Mersinli yaş almış bireyler, Büyükşehir sayesinde yalnız olmadıklarını hissediyor.

Büyükşehir’in hizmetleri yaş almışları memnun ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Evde Sağlık ve Bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlar, Yaşlı Destek Birimi tarafından da her gün aranarak durumları kontrol ediliyor. Yaş almışlar ayrıca Mersin Büyükşehir’in fizyoterapi hizmeti ile de evlerinde fizik tedavi görebiliyor. Evlerindeki basit arızalarda ‘Nereyi aramam lazım?’ kaygısına düşmeyen yaş almışlar, çareyi Büyükşehir’de buluyor ve Evde Bakım Onarım Hizmeti ile de evlerindeki sorunlar hızlıca çözülüyor. Yaş almış vatandaşlar ayrıca, Büyükşehir tarafından açılan kurslar ile de hobilerini geliştirme fırsatı elde ediyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nden haftanın 5 günü 1 öğün yemek hizmeti alan yaş almışlar, Büyükşehir bünyesindeki emekli evlerinde düzenlenen etkinliklerden ve emekli evlerinin olanaklarından da ücretsiz faydalanıyor. Yaş almışlar; verilen eğitimlerle kendilerini geliştirip, geziler, konserler ve etkinliklerle de sosyalleşiyorlar.

Göksu: “Belediyemizin hangi hizmetinden memnun olmayalım ki?”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı ve her ihtiyacında yanına koştuğu yaş almış vatandaşlardan birisi 78 yaşındaki Ayşe Göksu. Büyükşehir’in yaş almışlara yönelik hizmetlerinin hemen hemen hepsinden faydalandığını belirten Göksu, “Belediyemiz yemek gönderiyor. Hasta olduğum zaman geliyor, arabayla alıp doktora götürüyorlar. Tamirat ihtiyacım olduğu zaman usta gönderiyor. Temizlik için ekipler geliyor. Onlar gittikten sonra da arayıp, ‘Teyzecim, memnun musun güzel yaptılar mı? Beğendin mi?’ diye soruyorlar. Hangisinden memnun olmayalım ki?” dedi.

Başkan Vahap Seçer’in yaş almış vatandaşlara yönelik hassasiyetinin, belediyenin tüm hizmetlerine yansıdığını gözlemlediğini söyleyen Göksu, “Ben şimdiye kadar böyle bir başkan görmedim. 1988 yılından beri Mersin’deyim, ilk defa böyle bir başkan gördüm. Çalışanları da çok iyi. Sanki onların annesi, teyzesi gibisin. Seni hiç yabancı görmüyorlar. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum” diye konuştu.

Kapkin: “Başkanımızın bize yaptığı hizmetleri, şimdiye kadar kimse yapmadı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her hizmetinden faydalandığını ifade eden yaş almış bireylerden 83 yaşındaki Cevat Kapkin ise, “Bizlere düzenli olarak yemek veriyor ve geziye götürüyorlar. Her şeyi ile dört dörtlük hizmetler. Başkanımızın bize yaptığı hizmetleri, şimdiye kadar kimse yapmadı. Ben İstanbulluyum, ama 30 senedir Mersin’de yaşıyorum. Başkanımıza bravo diyorum. Bizim belediyemiz bir tane. O’nun gibi belediye başkanı daha gelmez” dedi. Evde sağlık ve bakım, temizlik ile yemek gibi hizmetlerinden faydalandığını anlatan Kapkin, “Ekipler belirli günlerde camları siliyor ve her tarafı temizliyorlar. Hepsi iyi ve güzel insan” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir’in Yaşlı Destek Birimi tarafından her gün arandığını da belirten Kapkin, “Beni her zaman arıyorlar. ‘Nasılsınız? Bir ihtiyacınız var mı? Bir sorununuz var mı?’ diye soruyorlar. Büyükşehir öyle bir hizmet veriyor ki, ben her şeyinden memnunum” ifadelerini kullandı.