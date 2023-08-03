Bunlar da ilginizi çekebilir

"Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarını imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ANKARA (İGFA) - TSK'nın yeni komuta kademesinin belirlenmesi ardından kararları imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.