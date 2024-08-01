1 saat 20 dakika süren Yüksek Askerî Şûra Toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararları imzaladıANKARA (İGFA) - 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi.

YAŞ toplantısında alınan kararlar İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı.

30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılırken, 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olurken, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe;

Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirildi.

K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL, Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe;

Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;

Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmî internet sitesi yayımlandıç

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