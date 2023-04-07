Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? adlı tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? adlı tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Nick Whitby’ın yazdığı, Yücel Erten’in çevirdiği ve yönetmenliğini İlham Yazar’ın yaptığı Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi? oyunu seyirciden tam not adlı. Oyunu izleyenler arasında ünlü oyuncular Seda Bakan ve Zeynep Gülmez de vardı.

Oyun yazarı Nick Whitby tarafından kaleme alınan Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye taşındı. SDKM Büyük Sahne’de prömiyer yapan oyunu sanatseverler ilgiyle izledi. Kahkahaların eksik olmadığı oyunda, oyuncu performansları göz doldurdu. Oyun sonunda izleyiciler kendilerini selamlayan oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Ayrıca yaratıcı kadroya çerçeveletilmiş oyun afişi verilirken, tüm oyunculara da tiyatronun 25. yıl kitabı takdim edildi.

2 PERDELİK TRAJİKOMEDİ

İki perdelik trajikomedi olan oyunun konusu ise şöyle; 1939 yılında Nazi Almanya’sı Polonya’yı işgal etmiştir. Özel bir tiyatronun Hitler karşıtı oyunun provaları politik-diplomatik gerekçelerle yasaklanır. “Hamlet” oyununa geri dönen tiyatroda, genç bir havacı teğmen ile oyuncu arasında bir flört baş gösterir. Almanlar işgali gerçekleştirmiş, tiyatro kapanmıştır. Havacı teğmen aracılığıyla bir Alman casusun Polonya’daki tüm direniş hareketlerini ele verecek listeyi Nazilere iletmek üzere Polonya’ya geleceği bilgisine ulaşan oyuncular, bunu engellemek üzere harekete geçerler. Artık dekorları Gestapo karargahına, kostümleri üniformaya, oyuncular da yurt sever direnişçilere dönüşmüşlerdir.