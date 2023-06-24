EYT Tazminatıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, meclis üyelerine çağrıda bulunarak, “Haydi gelin ve EYT’lilerin tazminatlarının ödenmesi için temmuz ayında meclise gelecek arsa satışını onaylayın” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, EYT tazminatlarının ödenmesi adına arazi satışına izin vermeyen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerine yönelik paylaşımda bulundu. Kardaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Öncelikle İzmitlilerin; gündemde olan EYT meselesiyle ilgili gerçekleri bilmesini isteriz. İzmit Belediyesinin EYT’li personelinin alacağı tazminatların ödenmesi AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından engellendi.

“AMAÇLARI BELLİ”

Haziran ayı meclisinde EYT’lilerin tazminatlarını tek kalemde ödeyelim diyoruz, gelin şu arsaları satalım, EYT’lileri mağdur etmeyelim. Zaten yıllardır hakları yeniyor, emekli olabilmek için yıllarca mücadele ettiler. Şimdi mutlu mesut emekli oldular, ama AK Parti ve MHP meclis üyeleri siyaset yapma uğruna EYT’lileri mağdur ediyor. Amaç belli; İzmit Belediyesi vatandaşlarına hizmet vermesin, esnafa ödeme yapamasın, açılışlar aksasın, bir yandan da işçiler belediyeyi sıkıştırsın. İşte AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin ana amaç ve gayesi bunlar!

“ARSA SATIŞINI ONAYLAYIN”

Siz bu millete hizmet edin diye seçildiniz, halka hizmeti durdurmak için değil! Vatandaşa hizmeti aksatmak pahasına siyaset yapılmaz, yapılamaz! AKP’li ve MHP’li meclis üyesi arkadaşlarım. Haydi gelin ve EYT’lilerin tazminatlarının ödenmesi için Temmuz ayında meclise gelecek arsa satışını onaylayın. Meclis üyeliğini yaptığınız İzmit Belediyesinin emekçisi olan EYT’li personele arkanızı dönmeyin ve meclis üyesi sorumluluğunuzu yerine getirin! Saygılarımla!”