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Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - Geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yaşar Okuyan vefat etti.

Ailesi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, cenazesinin 27 Aralık Çarşamba günü TBMM'de saat 14.00'da yapılacak tören sonrasında Perşembe günü Yalova Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenezesinin Aile Kabristanlığı'na defnedileceğini duyurdu.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Okuyan, aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak 28 Ağustos 1950'de doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP gibi partilerin de aralarında bulunduğu toplamda 9 farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili ve 1999-2002 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Son olarak 2018'de CHP'ye üye olan Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamalarda bulunması nedeniyle 22 Şubat 2023 tarihinden CHP üyeliğinden ihraç edilmişti.