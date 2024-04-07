Ramazan ayının ilk gününden bu yana iyilik hareketine devam eden Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) üyeleri, 11 Ayın Sultanı'nın finalini aileleriyle birlikte katıldıkları iftar davetiyle yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Emire Cantürk Eren başkanlığındaki YASAV Yönetimi; üyelerini aileleriyle birlikte Gastro Sanayi’de düzenlenen iftar davetinde ağırladı.

Büyük ilgi gören iftarda konuşan YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, Ramazan ayı boyunca başta SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü olmak üzere Ulucami ve Üftade Türbesi’nde verdikleri halk iftarlarıyla Bursalıların yanında olduklarını söyledi.

Ramazan ayını onbir ayın sultanına yakışır şekilde dolu dolu geçirmenin haklı gururunu yaşayan Eren, her geçen gün giderek büyüyen YASAV ailesine maddi manevi tüm katkılarından dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN EREN’E ANLAMLI HEDİYE

Aynı gece doğumgününü kutlayan Başkan Emire Cantürk Eren’e YASAV üyeleri hoş bir sürpriz yaptı.

Sahneye getirilen pastayla doğumgününü kutlayan Eren’in yeni yaşı onuruna YASAV üyeleri Bursa Demirtaş’ta bir çeşme hayratı yaptırdı. Hayratın belgesini üyelerden alan Eren, o anlarda çok duygulandı. Öte yandan Bursalı tanınmış şair Dr. Hüsamettin Olgun da bestelenmek üzere YASAV için yazdığı şiiri Başkan Eren’e takdim etti.