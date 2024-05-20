Yarına Şans Ver Kulübü’nün (YASAV) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlendiği ‘3X3 Basketbol Turnuvası’; genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; YASAV tarafından Bursa’da renkli ve bir o kadar da heyecan dolu bir turnuvayla kutlandı. ‘3X3 Basketbol Turnuvası’; sokak basketboluna gönül veren kız-erkek genç sporcuları Podyum Park’ta buluşturdu.

İki gün boyunca süren turnuvada sporcular kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü. Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada yönetim ekibiyle birlikte sporcuların rekabetini tribünden izleyen YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’n bu yıl adına yakışır bir turnuvayla kutlamak istedik. Duyurumuzu yaptıktan itibaren gençlerden öyle büyük bir talep geldi ki bu organizasyonu her yıl gelenekselleştirme kararı aldık. Bizim de onlarla gençleştiğimiz bu anlamlı turnuvada dereceye giren tüm sporcuları yürekten kutluyorum” dedi.

MADALYALARINI GURULA TAKTILAR

YASAV 3X3 Basketbol Turnuvası’nda Kızlar kategorisinde ‘Üç Kafalar’, Gençler’de ‘Kertmeler’ ve Yıldızlar’da ise ‘Team Of Underrated’ şampiyon oldu. Birincilere 12 bin 500 TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere ise 5 bin TL para ödülünün verildiği turnuvada, takımlara kupaları ve sporculara madalyaları ise YASAV üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca dereceye giren tüm sporcular Podyum Park Aqua Park’tan ücretsiz giriş ile ödüllendirildi. Dereceye giren genç sporcular kupalarını büyük bir coşkuyla havaya kaldırırken yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.

İŞTE KAZANAN TAKIMLAR

YILDIZLAR 1- Team Of Underrated

2- Fist

3- Delik Donlular

GENÇLER 1- Kertmeler

2- Hasan Blue

3- Hacılar

KIZLAR 1- Üç Kafalar

2- Parlayan Yıldızlar

3- Atatürkçüler