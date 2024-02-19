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Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV), Bursalı şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun'un şiirlerinden bestelenen eserlerin birbirinden usta sanatçılar tarafından seslendirildiği 'Bursa'da Bir Sanat Akşamı' konseriyle anlamlı bir geceye daha imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla kurulan YASAV, örnek teşkil eden proje ve etkinliklerin yanısıra anlamlı kültür-sanat organizasyonlarına da imza atmaya devam ediyor. Bu kez yazdığı eserler bir çok usta isim tarafından bestelenen ve TRT repertuarına alınan Dr. Hüsamettin Olgun onuruna gerçekleşen BAOB'daki konsere ev sahipliği yapan YASAV, Türk sanat müziğinin usta sanatçılarını aynı sahnede buluşturdu.

Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve Medicana Bursa Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen konserde Güzin Değişmez, Çiğdem Yarkın, Gül Yazıcı, Eda Karaytuğ, Jülide Bilgi, Murat Irkılata, Ertan Bilgi, Nusret Yılmaz, İbrahim Suat Erbay ile YASAV Kültür Sanat Komitesi Başkanı Elif Hanoğlu’nun yansıra saz solistleri Ferruh Yarkın, Göksel Baktagir ve Yurdal Tokcan sahneye çıktı.