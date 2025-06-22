Marmara Depremi’nde eşi ve iki çocuğunu kaybeden, sağ kol ve bacağını yitiren Asya Koşal, MARİFEST25’te herkese umut olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin MARİFEST25 festivali, 17 Ağustos Marmara Depremi’nde eşi ve iki çocuğunu kaybeden, sağ kol ve bacağını yitiren Asya Koşal’ı ağırladı. Koşal, tek eliyle geliştirdiği örgü yöntemlerini misafirlere anlattı, herkese umut oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği MARİFEST25 son gününde yine muhteşem bir atmosfer sunuyor. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı MARİFEST25, önemli bir ismi ağırladı. 17 Ağustos Marmara Depremi’nde eşi ve iki çocuğunu kaybeden, sağ kol ve bacağını yitiren Asya Koşal, Büyükşehir’in festivaline katıldı. Tek eliyle geliştirdiği yöntemlerle örgü ustası olan ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Koşal’a büyük bir ilgi vardı.

HİÇ PES ETMEDİ, HAYATA DEVAM ETTİ

Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’ndaki etkinlik Asya Koşal’ın söyleşisi ve örgü performansıyla başladı. Marmara Depremi’nde enkaz altında kalarak sağ kolu ve bacağını kaybeden Koşal, pes etmeyip hayatına devam ettiği, hatta örgüleriyle yardım kampanyalarına destek olduğunu anlattığı söyleşisiyle hafızalara kazındı.

MARİFEST’i ziyarete gelen misafirlerin yanı sıra KO-MEK kursiyerlerinin de katıldığı söyleşide duygu dolu anlar yaşandı. Örgü ören ablalarından ilham alarak attığı ilk ilmeğin sadece kendi hayatını değil birçok insanın hayatına dokunduğu anlatan Koşal ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. O günden bu yana tek eliyle örgü örmeye devam ettiğini söyleyen Asya Koşal, hayat hikayesiyle de ziyaretçilere umut oldu.

SORULAR SORUP TEKNİKLERİ KEŞFETTİLER

Asya Koşal keyifli söyleşisinin yanı sıra örgü tekniklerini de gösterdi. Yaptığı el emeği işlerinden örnekler sunan ve canlı olarak örgü tekniklerini paylaşan Koşal ilgiyle takip edildi. Asya Koşal’ın performansı sırasında ziyaretçiler de kendisine eşlik ederek süreç hakkında sorular sordu ve yeni örgü teknikleri keşfetti.

“KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER ŞEY GÜZEL OLUYOR”

Bacağından yardım alarak tek eliyle örgü ören Asya Koşal performansında hem pratikliği hem de hızıyla dikkat çekti. El emeğiyle hazırladığı örgülerini çok kısa sürede tamamladığını belirterek bu konuda ziyaretçilere hızlı ve başarılı örgüler yapabilmeleri için çeşitli taktikler de aktardı. Programın sonunda etkinlik hakkında konuşan Koşal, “Kadının elinin değdiği her şey zaten çok güzel oluyor. Burada olmaktan, kadınlarla birlikte bir şeyler yapmaktan mutluluk duyuyorum. MARİFEST25 çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi