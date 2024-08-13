Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2024 yılının ilk 6 ayında, 4 milyar 692 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - 13 Ağustos’ta paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının ilk 6 ayında, Türkiye’ye, 4 milyar 692 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk 6 ayında 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5’lik bir düşüş kaydedilirken 2024’ün ilk altı ayında çekilen UDY, aynı dönem içerisindeki cari açığın yüzde 28’ine karşılık geldi. 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 268 milyar doları aştı.

En fazla yatırım toptan ve perakende ticaret ve finansal gerçekleşti

2024’ün ilk altı ayında, toplam yatırım sermayesi girişleri 2846 milyon dolar olur iken 664 milyon dolarlık yatırım girişi ile “toptan ve perakende ticaret” yüzde 23’lük bir pay aldı. Finans faaliyetleri, aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12’sini çekti. Sektöre gerçekleşen 346 milyon dolarlık yatırımın 274 milyon dolarlık kısmı bankacılık ve sigortacılık haricinde kalan diğer finansal hizmet faaliyetleri ile ilişkili olarak kaydedildi. En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 11’lik pay ile ulaştırma ve depolama, yüzde 9’luk pay ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6’lık pay ile madencilik ve taş ocakçılığı oldu.

Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye’nin 2024’ün ilk altı ayında en çok yatırım sermayesi çektiği ülkeler oldu

2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 59’unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün ilk altı ayında yüzde 51’lik bir paya sahip oldu. 2002-2023 döneminin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise yılın aynı döneminde yüzde 21’lik bir pay aldı.