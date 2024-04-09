Kadın güreşinde tarih yazmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yasemin Adar Yiğit, Azerbaycan’da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları’nda rakiplerini yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.BALIKESİR (İGFA) - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları Kadınlar 76 kilogram eleme turunda Estonyalı rakibi Epp Mae’i 12-1 mağlup eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde karşılaştığı bağımsız sporcu Rita Talismanovaaa’yı 11-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Avusturyalı güreşçi Martina Kuenz ile karşılaşan Balıkesirli güreşçi, rakibin 6-2 mağlup ederek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.

Daha önce 2 kez Dünya, 7 kez de Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar Yiğit, bronz madalya elde ederek, kadınlarda Türkiye’ye güreşte ilk madalya kazandıran güreşçi olarak tarihe geçtiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da madalya mücadelesi verecek.