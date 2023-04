Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açtığı resim kursu yaşlılara yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.SAKARYA (İGFA) - Yaşlılara yönelik olarak başta evde bakım hizmetleri olmak üzere pek çok olanak sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal faaliyetler de düzenleyerek hizmetlerini sürdürüyor. Yaşlılar için geziler, el sanatları, egzersiz kursu gibi etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi her perşembe resim kursu ile birlikte yaşlıların yüzündeki tebessüm oluyor.

65 yaş ve üstü yaşlılara bu hafta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarına bağlı öğrenciler eşlik etti. Yaşlılar gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gibi eğlendi, yepyeni dostlukların ve birlikteliklerin keyfini çıkardı. Toplulukta Kazakistan, Tacikistan, Yemen ve Suriye’den şehrimize eğitim için gelen öğrenciler, yaşlılarla resim çizip keyifli vakit geçirirken kültür alışverişinde bulunuyorlar.

Ülkeler arası geleneklerin ve kültürlerin bir araya geldiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Büyükşehir, Sakarya’da en iyi arkadaşı olduğu yaşlıların sosyal yaşamına birbirinden güzel etkinlik ve organizasyonlarla katkı sunuyor.

“BÜYÜKŞEHİR YANINIZDA”

YADEM’den yapılan açıklamada, “Sakarya’nın her köşesinde yanında bizi görmek isteyen, bir dost eline ihtiyaç duyan her bir vatandaşımızın yanında oluyoruz. Onlarla birlikte gülüyor, eğleniyor, öğreniyor ve yaşama birlikte sımsıkı tutunuyoruz. Bir yuva, hayatın her alanında desteğe ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımız bize ulaşabilir” denildi.