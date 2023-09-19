Yaşlıların adeta ailesi olan Büyüşehir YADEM, 65 yaş üzeri vatandaşları aileleriyle birlikte ücretsiz kaplıca tatiline götürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı EkremYüce’nin talimatıyla 3 yıl önce başlatılan “Sağlık İçin Kaplıca” projesi, vatandaşlarda büyük bir memnuniyet oluşturdu. Yaşlılar için bir aile, bir el, bir nefes olan Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından yürütülen projenin sonbahar programı başladı.

10 Eylül itibarıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar ve ailelerinden oluşan sezonun ilk kafilesi kent merkezinden tatil için otele doğru yola çıktı. Taraklı Termal Otel’de gerçekleştirilen kaplıca tatili programıyla bugüne kadar toplamda 800 yaşlı ve ailesi, termal özellikli otelde şifalı alanlarda vakit geçiriyor, hayatın stresinden ve şehrin kalabalığından uzaklaşarak keyifli bir tatil geçiriyor.

Başkan Yüce’nin girişimiyle başlatılan ve tamamen ücretsiz olan termal tatil, yaşlıların arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşmesini sağlıyor. Öte yandan otellerde bulunan uzman ekipler, yaşlıları vücuda şifa olan termal alanlarda ağırlıyor. Kaplıcada vakit geçiren tatilciler eklem ve kas ağrıları ve vücut yaraları konusunda bir anlamda tedavi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi YADEM kadrosu da her bir kafile için 4 gün boyunca otelde kalarakvatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, onları yalnız bırakmıyor. Termal tatil için kayıtyaptırmak isteyenler 444 4 054 (Dahili 3770-3771) numaralı hattı arayıp bilgi alabiliyor. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde de konuyla ilgili gelen tüm vatandaşlara bilgi veriyor. YADEM’den yapılan açıklamada, “Bu güzel program, yaşlı vatandaşlara aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu bir tatil deneyimi sunuyor. Bu anlamlı projede görev almaktan fazlasıyla mutluyuz” denildi.