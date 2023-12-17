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TÜİK'in verilerine göre yurt genelinde konut satışlarının Kasım ayında azalması sonrasında değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcilerinden Veysel Bakgör, konut sektörünün içinde bulunduğu zorlu durum karşısında sektörü canlandıracak acil önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülke genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu.

Bu rakamlar, konut sektörünün içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne seriyor.

GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, konut alıcılarının talebi, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düştüğünü belirterek, "Konut üreticileri de maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. Bu da konut satışlarını daha da olumsuz etkiledi. Durgunlaşan ekonomi de konut satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu. Ekonomideki yavaşlama, insanların yatırım amaçlı konut alımlarını azalttı" dedi.

Konut sektörünün canlanması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Bakgör, "Öncelikle faiz oranlarının düşürülmesi, konut kredisi imkanlarının artırılması, vergi indirimleri ve teşvikler sağlanması gerekiyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların konut almasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, konut stokunun eritilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUT SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Kentsel dönüşümün konut sektörü için büyük bir fırsat olduğunu düşündüğünü kaydeden Veysel Bakgör, "Kentsel dönüşüm, hem deprem riski taşıyan eski ve sağlıksız konutların yenilenmesi hem de şehirlerin daha modern, yeşil ve yaşanabilir hale gelmesi için önemli bir adım. Kentsel dönüşüm, hem konut talebini hem de konut kalitesini artıracak bir süreçtir. Biz BAKYAPI olarak, kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyor ve bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm, hem ülke hem de sektör için bir kazan-kazan durumu yaratacaktır. Konut satış rakamları, konut sektörünün performansını ve ekonomik durumu yansıtan önemli bir göstergedir. Konut sektörünün canlılığı, diğer sektörleri de olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, konut sektörünün sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesi, ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.