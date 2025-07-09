Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonu kazançları ve TL mevduat faizlerinde yeni tevkifat oranları belirlendi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan 10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapıldı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca, 8 Temmuz 2025’te alınan kararla yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar ile TL mevduat ve katılma hesaplarına ödenen faiz/kar paylarına uygulanan tevkifat oranları güncellendi.

YENİ ORANLAR

Bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranı yüzde 17,5 olarak belirlendi. 6 aya kadar (6 ay dahil) ve 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli TL mevduat ile katılma hesapları (kur korumalı hesaplar dahil) için ise sırasıyla yüzde 17,5 ve yüzde 15 oranları, bu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar için geçerli olacak.

Hisse senedi yoğun fonlar, iki yıldan fazla elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonu kazançları (yüzde 0) ile 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılma hesaplarındaki yüzde 10 tevkifat oranı ise değişmedi.