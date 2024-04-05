Yerel seçim sonrası ekonomiyi değerlendiren HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, profesyonel yatırımcıların tercihini yine altın ve topraktan yaptığını söyledi.

BURSA (İGFA) - Birçok büyükşehir ve kritik ilçenin kaderinin değiştiği yerel seçimin hemen ardından en çok merak edilen bir diğer konu ise ekonomideki gelişmeler oldu. Seçim sonrası ekonomiye dair bir çok yorum yapılırken HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, profesyonel yatırımcının bu konudaki davranış eğilimlerini analiz etti. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde seçimlerin en büyük etki faktörlerinden biri olduğunu hatırlatan Yörükoğlu, "Böyle zamanlarda piyasalar geriye çekilir ve ilk olarak gelişmeler seyredilir. Yatırımcılar ise akıllı davranarak altın ve topraktan yana güvenli limandan ayrılmayacaktır" ifadelerini kullandı.