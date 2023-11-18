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Birkaç yıl öncesine kadar TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamıyor.Ev sahipleri de çözümü evlerini satmakta buluyor. İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, “Ev sahipleri kiracılara istedikleri zammı yapamadığı için evlerini satılığa çıkardılar. Talep olmadığı için dairelerinin prim yapma oranı, değer oranı da düşük seviyede devam ediyor” dedi.

KONUT YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKIYOR

Konutlar yatırım aracı olmaktan çıktığını ve yatırımcının artık iş yeri almaya yöneldiğini ifade eden Altınay, “Özellikle Trakya bölgesinde yatırımcılar artık konut almaya değil de iş yeri almaya yöneldi. Yani küçük metrekarelerde fabrikaları, sanayi dükkanlarını alıp yatırımlarını bu şekilde yapıyorlar. Örnek vermem gerekirse, 300 metrekarelik bir sanayi dükkanını, metrekaresi 900 dolar, 1000 dolar gibi satın alıyorlar. Yani 270 bin dolardan satın alıyorlar. TL bazında yaklaşık 7 buçuk milyon TL ye geliyor. Bu 300 m2 işyerini Kiraya vermek istediğin zaman kira bedeli yaklaşık 1500 dolar. Bu da 50 bin civarı bir rakama denk geliyor. Ve bunu 150 ayda amorti ediyor” diye konuştu.

“YATIRIMCI SANAYİ DÜKKANI ALMAYA YÖNELDİ”

Ekim ayı kira artış oranı iş yerlerinde şu an yüzde 55 oranındaolduğunu belirten Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, “Konutlarda ise yüzde 25 olduğu için yatırımcı, artık yatırımlarını iş yerlerine, sanayi dükkanlarına yani bütçesine uygun yerlere yapıyor. Örnek veriyorum. 7-8 milyon liraya daire almak değil de bunun yerine sanayi dükkanı almaya yöneldi. Bütçesi daha fazla olan daha büyük metrekareyi tercih ediyor ya da 2 tane dükkanı yan yana alıyor. Daha büyük bir iş yerine daha büyük bir sanayiciye,fabrikaya kiraya veriyor” diye konuştu. İş yerlerinde kasım ayında yapılacak kira artış oranı ise ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 54,26 olarak kayıtlara geçti.