Mülk sahibi olmanın ve yatırım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiği bu dönemde, Bursa’nın başarılı inşaat markası, yeni bir sistemle yatırım yapmanın ve kira geliri temin etmenin yolunu açtı. Artı Kira ile herkes tapu sahibi olacak, herkesin kira geliri olacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da ve dünyada yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği karma projelerle adından sıkça söz ettiren Atış Grup, “Artı Kira” ile yatırımcıları tapu sahibi yaparken ve kira geliri de sağlıyor.

Hayata geçirdiği projelerdeki ticari ve kiralanabilir alanları, yatırımcılara uygun imkanlarla satın alma fırsatı sunan Atış Grup, tapu sahibi yaptığı yatırımcılara ayrıca “Artı Kira” sistemiyle garantili kira getirisi de temin ediyor.

Yatırımcılara, 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla Atış Grup projelerindeki ticari alanlardan sahip olma imkanı sunan Artı Kira, ayrıca tapu sahibinin mülkünün 10 yıl boyunca kiralanmasını da üstleniyor.

İşte 10 Soruda Artı Kira Sistemi;

-Artı Kira nedir?

Atış Yapı’nın Bursa’da hayata geçirdiği karma konseptli projelerinde satışa sunulan, bölümlenmiş, kendinden işletmeli, tapulu ticari alanlardır. Kiracı ve yönetim garantili bu alanların tek tapu sahibi yatırımcının kendisidir. Yatırımcı sahip olduğu tapuyu devretme ve satma hakkına sahiptir.

-Artı Kira’da TAPU mu FON mu sahiplenmiş olunuyor?

Artı Kira’da fon değil, tapu sahibi olursunuz. Bu tapunun satış ve devir hakkı satın alan yatırımcıya aittir.

-Sahip olunan tapu hisseli mi?

Yatırımcı aldığı tapunun tek sahibidir, ortağı ya da hissedarı yoktur.

-Ticari alanları alan kişi kendi kullanabilir mi?

Artı Kira’da satın alınan ticari alanın işletimi ve kullanımı yürütücüye aittir. Tapunun satış ve devir hakkı tapu sahibindedir fakat işletim süreci yönetim tarafından gerçekleştirilir.

-Tapu sahibi tapuya ipotek koydurabilir mi?

Yatırımcı, Artı Kira’da sahip olunan tapuyu, kredi teminatı olarak ipotek ettirme hakkına sahiptir.

-Kira artışı nasıl belirlenecek?

Devletin resmi kaynaklarındaki tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre yılda bir kez kira bedeline zam uygulanacaktır.

-Kira sözleşmesi kaç yıl? Sözleşme bittiğinde ne oluyor?

Kira sözleşmesi, ilgili kanun gereği 10 yıl üzerinden yapılacaktır.

10 yıllık resmi sözleşme süresi dolduğunda AVM yönetimi ile yeni bir sözleşme üzerinde uzlaşma aranması gerekiyor.

-Artı Kira’da kiracı bulma süreci nasıl işliyor?

Artı Kira’da ticari alanların işletim faaliyeti, yönetimi, kiralama süreci yürütücü tarafından üstlenilmektedir. Yatırımcı, güvence altına alınan süreçlerin yükümlülüğünden muaftır. Satın alınan ticari alanın tapusu yatırımcıya sunulduktan sonra taraflar arasında imzalanan sözleşme ile kiracı bulma süreçleriyle ilgilenmesine gerek kalmayan yatırımcı, güvence altına alınan kirasını düzenli olarak almaya başlar.

-Artı Kira’da satın alınacak alan seçilebilir mi?

Artı Kira’da tapusunu alacağınız işletimli ticari alanınızı seçebilir, birden fazla alanın tapusuna sahip olabilirsiniz.

-Artı Kira ile satın alınan alanın, iflası ve ödeme kesintisi söz konusu mu?

Artı Kira’da satın alınan tapu, iflas masasına dâhil edilemiyor. Sözleşme süresince güvence altına alınan ödeme, alıcılara aktarılıyor. Satış ve devir hakkı tapu sahibi tarafından saklı tutulabiliyor.

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