İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden yavru gorilin adı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı sosyal medya anketiyle "Zeytin" olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - İstanbul Havalimanı'ndan yakalanan yavru gorilin isminin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca dün başlatılan ve sosyal medya hesabı üzerinden sonuçlandırılan isim arayışı sonuçlandı.

85 milyon insanın gönlünde taht kuran goril yavrusuyla ilgili sosyal medyada bir isim belirleme çalışması paylaşıldı.

Bakanlığın hesabından yapılan anket için 122 bin 493 kişi oy kullandı.

İsim önerileri arasından belirlene 4 ismi oylamaya sunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşpımında, 'Zeytin' ismi yüzde 30,6'lık oy oranı ile birinci oldu.

Yüzde 27,8 ile 'Kömür' ismi ikinci olurken, yüzde 26'lık oy oranı ile 'Misket' üçüncü, yüzde 15,6'lık oy ile "Üzüm" ismi ise dördüncü oldu.