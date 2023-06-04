Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçiğin bulduğu yavru yaban keçisine Halep keçisi süt annelik yapıyor.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda göbek bağı bile düşmemiş yaban keçisi yavrusunu aç ve bitkin halde buldu.

Genel Müdürlüğe bağlı ekiplere haber veren askerler, sütle besledikleri yaban keçisini ilk bakımları yapılması için teslim etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan yavrunun sağlıklı beslenebilmesi için Halep ırkı keçi getirildi.

Evcil keçi, yaban keçisi yavrusuna süt annelik yapmayı sürdürüyor.