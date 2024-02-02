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Gazeteci Yazar Yavuz Gerçekçi’nin vefat eden babası gazeteci Çetin Gerçekçi, son yolculuğuna uğurlandı. Bursa (İGFA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Mudanya Gazetesi sahibi, İGFA Genel Yayın Koordinatörü, Herkes Duysun program yapımcısı gazeteci yazar Yavuz Gerçekçi’nin babası gazeteci Çetin Gerçekçi, hayatını kaybetti. Merhum Çetin Gerçekçi’nin cenazesi Mudanya Eski Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Albayrak, İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, milletvekili Selçuk Türkoğlu, belediye başkan adayları, Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, sivil toplum kuruluşları başkanları, oda başkanları, sevenleri, akraba ve dostları katıldı.

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