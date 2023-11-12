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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yıldırım düştüğüne dair bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı haberler hakkında açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün gecede İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışta köprüye yıldırım düştüğü yönündeki haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, "11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne yönelik yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, doğa olaylarına karşı her iki kulede 2 km çapındaki alanı kapsayacak şekilde yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemlerine sahiptir" ifadelerine yer verdi.