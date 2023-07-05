Keşan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Altunhan Beach işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi Keşan etabı yarışmaları yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yayla Sahili’nde yapılan yarışmaların açılışına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, Türkiye Triatlon Federasyonu Yetkilisi Gülcan Çelik ile sporseverler katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, Yayla Sahili’nde güzel bir spor etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, her branştan spora ve sporcuya destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Keşan’da çocukları birleştiren, öz güven aşılayan, onları ayakta tutan bir amaç içerisinde olduklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, "Online dünyayı ben şahsen sevemedim. Yüz yüze ilişkilerin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Dünyayı paylaşmak, hayatı paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Sporun bunları kaynaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Yayla sahilinde ilk kez triatlon yarışmasının düzenlendiğini anımsatan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra Bölgesel Triatlon Ligi Keşan Etabı’na katılan 73 sporcu, dereceye girebilmek adına kıyasıya yarıştı.