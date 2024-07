Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın her yıl ‘Her Köy Bizim Köyümüzdür’ sloganıyla yola çıkarak, sanatı ve kültürü ilçelere taşıdığı ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ ve ‘Yayla Şenlikleri’ etkinlikleri, bu yıl Gülnar ilçesinde başladı.MERSİN (İGFA) - Mersin’in merkezinde yapılan etkinliklere ulaşamayan, gitme imkanı olmayan vatandaşların da konsere ve tiyatroya doyması adına, her yıl farklı noktalarda yapılan etkinlikler yayla sakinlerinden de yoğun ilgi görüyor. Gülnar’ın Konur Mahallesi’nde Halk Oyunları Gösteri ile başlayan etkinlikler serisi, diğer ilçelerde de gerçekleştirilecek. Halk Oyunları Gösterisi’nin ardından gerçekleşen Türk Müziği konserleri de, bölge halkını bazen keyiflendiriyor, bazen de duygulandırıyor.

Yetişkinlerin ilgiyle karşıladığı Yayla Şenlikleri’nin yanı sıra gerçekleştirilen Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliği kapsamında yapılan gösteriler ise çocukların dolu dolu vakit geçirmesini sağlıyor. Çocuk tiyatrosunun yanı sıra drama, kukla ve gölge oyunu ile çocukların hayal dünyalarına hitap edilirken; yüz boyama, sosis ve interaktif dans atölyesiyle de oyun dünyaları genişliyor. Genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan, farklı bir etkinliğe gitmeye vakit bulamayan ilçe sakinleri, mahallelerinin meydanına kadar gelen etkinliklerden son derece memnun.

Koşar: “Yayla halkımız bu yaz yine türkülere, eğlenceye ve sanata doyacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar, yaylalarda yaptıkları yaz şenlikleriyle, kültürel ve sanatsal etkinlikleri bölge sakinlerinin ayağına kadar götürdüklerini söyledi. Koşar, “Her yaz olduğu gibi bu yaz da, şenliklerimizi Mersin’in dört bir yanına taşımaya devam ediyoruz. Yaylasına gelip tatilini yapmak isteyen yerli turistlerimiz ve ilçe sakinlerimiz, yaptığımız bu etkinliklerden çok memnun olduklarını dile getirdikleri için, her sene bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Gülnar’ın Konur Mahallesi’nde yapılan etkinliğin çok güzel geçtiğini söyleyen Koşar, “Gülnar’ın Konur Yaylası’nda halkımızla buluştuk. Halkımız bize çok güzel eşlik ediyor. Sürekli çok memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Yayla halkımız bu yaz yine türkülere, eğlenceye ve sanata doyacak” diye konuştu.

Yayla halkıyla dans gösterilerini buluşturan Halk Dansları Topluluğu’ndan Emre Nuraluş, vatandaşların oldukça eğlendiğini belirterek “Halkımız mutlu. Bizler de personel olarak aynı heyecanla her sene aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Yayladaki vatandaşlardan etkinliğe tam not

Etkinliğe katılan Konur Mahallesi sakinlerinden Gani Şimşek, konserin kendisini oldukça duygulandırdığını belirterek, “Vahap Başkan’dan da, hizmetlerinden de gayet memnunuz. Keşke sürekli böyle olsa” dedi.

Bu tarz organizasyonların her zaman olmasını istediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Gülsüm Kadim, “Köyümüzde ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden çok memnunum. Sanatsal etkinlik her zaman mükemmeldir. Vahap Başkanımız da zaten sanatı her zaman destekliyor” diye belirtti.

Etkinliğe komşusuyla katılan Hacer Kandemir de duygularını, “Memnunuz, çok güzel eğleniyoruz. Köyümüzde değişiklik oldu, güzel oldu” cümleleriyle anlatırken, etkinlik için “Keşke sık sık olsa” diyen mahalle sakini Muhammet Tahir Koç ise, “Yaz boyunca buralara tekrar uğrasalar da, tekrar eğlensek daha güzel olacak” dedi.

Konsere minik çocuğuyla katılan Mustafa Şimşek ise, “Çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Uzun yıllar önce bir tiyatro olmuştu. Şimdi yine güzel bir eğlence var. Renkli bir gece” diye konuştu.

Etkinlikler Köseçobanlı’da da devam etti

Gülnar’ın Köseçobanlı Mahallesi’nde yapılan konsere katılan Mustafa Şanlı etkinlikler için, “Yorgunluğun üstüne iyi gidiyor. Etkinliğin ayağımıza kadar gelmesi çok güzel” dedi.