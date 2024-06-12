Sektör temsilcileri yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yolcuların ve araçların güvenliği için basit ama önemli püf noktaları sıraladıİSTANBUL (İGFA) - Sıcak hava koşulları, yoğun trafik ve uzun süreli araç kullanımı, sürücüler için dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koyuyor.

Birçok sektörde faaliyet gösteren Bacacı Yatırım’ın şirketlerinden Port Filo, uzun yolculuklar sırasında alınması gereken önlemleri anımsattı.

Filo kiralama sektöründe fark yaratan bir firma olarak önceliklerinin sürücü güvenliği olduğuna dikkat çeken Port Filo Kiralama Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, “Yaz mevsimiyle birlikte doğanın uyanışı, insanları uzun yolculuklara çıkmaya teşvik ediyor. Ancak uzun yolculuklar, doğru hazırlık ve dikkat gerektiriyor. Sürücüler, araçlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekli bakımları yapmalıdır. Yolculuk öncesi rotayı planlamak ve sürüş sırasında düzenli olarak molalar vermek, güvenli ve keyifli bir yolculuk için olmazsa olmazların başında gelir. Bu nedenle uzun yolculuklar sırasında her iki saatte bir mola verilmesi, yol hipnozunun önlenmesi ve dikkatin tazelenmesi açısından hayati önem taşıyor. Bir de küçük ama yıkıcı sonuçlar doğurabilecek konular var. Örneğin araçlarımıza yerleştirdiğimiz masum araç kokuları yaz aylarında güneş ışığının gücüyle yangın ve patlama riski taşıyan malzemeye dönüşebiliyor.” diye konuştu.

YAZ AYLARINDA KLİMANIZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE CAMLARINIZI AÇIN

Yaz aylarında araç kullanıcılarının kurtarıcısı klimalar için de uyarıda bulunan Bükülmeyen, “Uzun süre sıcakta bekleyen araçlarınızda klimayı çalıştırmadan önce mutlaka camlar açılmalı. Aracınızın içi güneşin etkisiyle yüksek ısıyla dolu olacaktır. Üzerine yine güçlü bir sıcaklık eklenince sağlığınız açısından tehlikeli bir ortam oluşabilir. Bu sebeple aracınızın klimasını çalıştırmadan önce mutlaka camlarınızı açın” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ ROTALARINI ŞARJ İSTASYONLARINA GÖRE BELİRLEMELİ

Kesintisiz bir tatil yapmak isteyenlerin rotalarını şarj istasyonlarına göre düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Bükülmeyen, “Elektrikli araç kullanımı dünyaya kıyasla ülkemizde hızla artış gösteriyor. Şarj istasyonlarında da aynı artış sağlanmaya çalışılıyor ancak istasyonların yola çıkmadan önce yerlerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Burada kritik nokta, gidilecek rotanın şarj istasyonlarının bulunduğu noktalara göre belirlenmesi. Bu işlem atlanırsa örnek vermem gerekirse 3 saatlik yol, 9-10 saat sürebiliyor. Elektrikli araç kullanıcıları için hem zaman hem de enerji kaybı açısından bu noktayı göz ardı etmemeleri gerekiyor” dedi.”