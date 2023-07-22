Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği yaz konserleri başlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının Adalet, Akvadi ve İncilipınar Parkı’nda sahne alacağı yaz konserleri 20 Eylül’e dek sürecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yaz konserleri başlıyor. 20 Eylül’e dek sürecek yaz konserlerinin ilki 21 Temmuz Cuma saat 21.00’de İncilipınar Parkı’nda, 22 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de Adalet Parkı’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Ahmet Nuri Çağdaş sevilen şarkıları Denizlililer için seslendirecek. 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Akvadi Parkı’nda ise Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Işıl Koç sahne alacak. 20 Eylül 2023’e dek sürecek ve birbirinden kıymetli isimlerin sahne alacağı ve birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği yaz konserlerine tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

Konserler yaz boyu devam edecek

21 Temmuz Cuma saat: 21:00- Ahmet Nuri Çağdaş- İncilipınar Parkı

22 Temmuz Cumartesi saat: 21:00- Ahmet Nuri Çağdaş-Adalet Parkı

26 Temmuz Çarşamba saat: 21:00- Işıl Koç- Akvadi

28 Temmuz Cuma saat: 21:00- Ali Çakar- İncilipınar Parkı

29 Temmuz Cumartesi saat: 21:00- Ali Çakar-Adalet Parkı

04 Ağustos Cuma saat: 21:00-Selcen Gökcen- İncilipınar Parkı

05 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Selcen Gökcen- Adalet Parkı

09 Ağustos Çarşamba saat: 21:00- Ahmet Nuri Çağdaş- Adalet Parkı

11 Ağustos Cuma saat: 21:00- Tuğba Ger- İncilipınar Parkı

12 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Tuğba Ger- Adalet Parkı

16 Ağustos Çarşamba saat: 21:00- İsmail Barkan- Adalet Parkı

18 Ağustos Cuma saat: 21:00- Sabahattin Gülümser-İncilipınar Parkı

19 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Sabahattin Gülümser-Adalet Parkı

23 Ağustos Çarşamba saat: 21:00- Sadi Cesuroğlu-Akvadi

25 Ağustos Cuma saat: 21.00- Özgür Doğan- İncilipınar Parkı

26 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Özgür Doğan- Adalet Parkı

01 Eylül Cuma saat: 21:00- Ahmet Algün- İncilipınar Parkı

2 Eylül Cumartesi saat: 21:00- Nihal Salda- Adalet Parkı

8 Eylül Cuma saat: 21:00- Işıl Koç- İncilipınar Parkı

9 Eylül Cumartesi saat: 21:00- Yeşim Dağlı- Adalet Parkı

13 Eylül Çarşamba saat: 21:00- Ahmet Algün- Akvadi

15 Eylül Cuma saat: 21:00- Sadi Cesuroğlu- İncilipınar Parkı

16 Eylül Cumartesi saat: 21:00 - Ahmet Algün- Adalet Parkı

20 Eylül Çarşamba saat: 21:00 - Kent Orkestrası- Açık Hava Tiyatrosu