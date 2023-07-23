Denizli Büyükşehir Belediyesinin 22 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi gösteren 17.404 Denizlili yaz spor kurslarında hem eğitim alıyor, hem de eğleniyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Spor Okulları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 22 farklı spor branşında 7’den 70’e 17 bin 404 kursiyer atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, nefes egzersizleri, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids spor branşlarında hem eğleniyor hem de ilgili branşlar hakkında temel eğitimleri alıyor. Dolu dolu geçen yaz spor okullarına ise en çok çocuk, genç ve kadınlar ilgi gösteriyor. Geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında da önemli bir etken olan Yaz Spor Okulları’nda bu yıl yine yüzme kursları en çok ilgiyi görürken pilates, zumba, yoga, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik ve tekvando başta olmak üzere 22 ayrı branşa da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bir sonraki kurs kayıt tarihi 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında

Öte yandan özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Yaz Spor Okulları yeni dönem kayıtlarının 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında www.denizli.bel.tr adresinden online olarak yapılabileceği belirtildi.

Başkan Zolan: "Spor kenti Denizli "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de 7’den 70’e herkesin spor yapması için çalıştıklarını belirterek, spor kenti Denizli’ye yakışan bir anlayışla hizmet verdiklerini söyledi. Sadece çocukların değil gençlerin ve yetişkinlerin de yararlanabildiği 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Spor hayatın kendisidir. Yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Spor disiplin, ekip ruhu, sağlık ve mutluluk demektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam ediyoruz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yaşayan her vatandaşın mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu; "Denizli’mizi sporla, sanatla buluşturmak için her geçen gün daha güzele ve ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurslarımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.