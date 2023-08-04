Bursa'da Yıldırım Belediyesi kış mevsimi sürecinde unutmadığı sokak hayvanlarının yaz sıcaklarında da su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak beslemeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım ilçesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Yıldırım’da sahipsiz sokak hayvanları için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıl içerisinde soğuk ya da sıcak hava koşullarının oluştuğu dönemlerden en çok sokak hayvanları etkileniyor. Özellikle bu dönemlerde ekiplerimiz kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması ve yaşamsal faaliyetlerini rahat bir şekilde sürdürebilmeleri adına su ve yemleme faaliyetlerini sıklaştırıyorlar. Şehrimizde de son dönemde hava sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşıyoruz. Bu noktada sokak hayvanlarımız için özel ihtimam gösteriyor, sahipsiz hayvanlarımızın aç ve susuz kalmamaları için çabalıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi de sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için uygun noktalara bir kap su koyarak daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.