Bursa'nın başarılı iş kadını Derya Aytaç'ın Serenomi Garden'da düzenlediği yaza merhaba Hıdrellez Şenliği çok sayıda kadının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Derya Aytaç'ın Serenomi Garden'da düzenlediği ve çok sayıda Bursalı kadının katıldığı yaza merhaba Hıdrellez Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun yağışlar nedeniyle ertelenen ve bugün yapılan Hıdrellez şenliğine tüm Bursalı kadınlar Roman kıyafetleriyle katılarak gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdular.

Gece boyunca Roman müzikleriyle coşan ve yakılan ateş üzerinden atlayan konuklar çalınan müzikler eşliğinde göbek atarak eğlendi.

Gecede bir konuşma yapan gecenin mimarı Derya Aytaç Baharı müjdeleyen Hıdrellez şenliğine katılan tüm kadınlara teşekkür etti.