Yıldırım ilçesine Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde katılımcılarla sohbet eden Merve Gülcemal, kendine has üslubuyla anlattığı hikâyelerle izleyiciye keyifli anlar yaşattı.

Yıldırımlıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen program katılımcılardan tam not aldı.

Kültür, sanat ve medeniyet kenti Yıldırım’ı her geçen gün yaptıkları çalışmalarla ileriye taşımaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel programlar hazırladıklarına dikkati çekerek, "Bir ay boyunca söyleşiler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimize dokunmaya çalışıyoruz. Bu kutsal ayda manevi duygularımızı üst seviyelere çıkaracak etkinliklerimizle, toplumsal birlikteliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.