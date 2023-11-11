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Yazgan Tasarım’ın "20 Yılı” Sergisi Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda açıldı..İSTANBUL (İGFA) - Yazgan Tasarım Mimarlık’ın, kuruluşunun 20. senesinde, mimarlık disiplinine teorik ve pratik yaklaşımlarını, seçili projeleri, görselleri ve maketleriyle aktardığı “Mimarlığın Etkisinden Mimarlığın Bilgisine: Yazgan Tasarım’ın 20 Yılı” sergisi Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda açıldı. Sergi, 23 Kasım tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Yazgan Tasarım Mimarlık’ın mimarlık pratiğindeki 20. yılını kutlamak amacıyla düzenlediği “Mimarlığın Etkisinden Mimarlığın Bilgisine: Yazgan Tasarım’ın 20 Yılı” sergisi geçtiğimiz hafta düzenlenen mimarların, yatırımcıların, sektör profesyonellerinin ve basın mensuplarının ağırlandığı bir davetle Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda kapılarını açtı. Yazgan Tasarım Mimarlık, 23 Kasım tarihine kadar ziyarete açık kalacak olan sergide mimarlık disiplinine teorik ve pratik yaklaşımlarını, seçili projeleri, görselleri ve maketleriyle aktarıyor.

Geçen 20 yıl içinde Yazgan Tasarım toplam 31 ülkede proje hizmeti veren uluslararası bir mimarlık ofisine dönüştü. Yazgan tarafından tasarlanan toplam 9 milyon m2 büyüklüğündeki 100 proje inşa edilerek hayata geçti. Yazgan, proje üretimleri için geliştirdiği “Esnek Sistem Tasarımı” yaklaşımıyla gerçekleştirdiği bilgi bazlı, doğayla bütünleşik tasarımları ve mimari araştırmalarını sürdürüyor.

Yaratıcılığın parçanın kendisini değil, parçaları bir arada tutan ilişkileri tasarlamak olduğuna inanan Yazgan Tasarım Mimarlık kurucuları Begüm ve Kerem Yazgan akademide uzun yıllar yaptıkları araştırmalarla elde ettikleri teorik altyapıyı mesleki pratikle birleştirerek geliştirdikleri “Esnek Sistem Tasarımı” anlayışını ve bu yaklaşımla biçimlendirdikleri projelerini “Mimarlığın Etkisinden Mimarlığın Bilgisine: Yazgan Tasarım’ın 20 Yılı” başlıklı sergide bir araya getiriyor.

Teori ile pratiği birleştiren bütüncül ve bilgi bazlı mimari üretim anlayışıyla hareket eden Yazgan, projelerinde tasarım eylemlerini, tasarımı etkileyen aktörleri, parçaları ve bunların ilişki biçimini tanımlayarak esnek bir sistem yaratmaya çalışıyor. Yazgan Tasarım üretimlerinin arka planındaki, mimarlığı günümüz bilgi çağıyla ilişkilendirmeye yönelik ileri ve bütünleştirici bir yaklaşım olan ve mimarlığı üretmeye yönelik tüm verilerin sentezlenmesine dayanan "Smart Project" yaklaşımını da sergide tartışmaya açıyor.

Alumen, Anıl Zemin, Ardıç Cam, Grohe-Lixil, Heper, Jotun, Kalebodur, Kasso, Nurus, Şişecam ve Vitra firmalarının desteğiyle gerçekleştirilen “Mimarlığın Etkisinden Mimarlığın Bilgisine: Yazgan Tasarım’ın 20 Yılı” sergisi, Ankara CerModern’deki gösteriminin ardından taşındığı İstanbul Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda 9-23 Kasım tarihleri arasında izleyicilerle buluşuyor.