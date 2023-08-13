AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli’de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök ile AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan belediye binası önünde karşıladığı Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’ya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen ünlü Yatağan Palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Denizli’nin düşman işgaline uğramadığını kaydederek sancağın 15 Temmuz 2016’da da meydanlarda dalgalandığını ifade etti.

“Denizli’mize hizmet ediyoruz”

Başkan Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Denizli’nin 2004 yılından itibaren yaşadığı büyük değişimi anlattı. Denizli’nin çalışkan ve girişimci insanların bulunduğu bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şehre yakışır bir belediyecilik anlayışı ile kendilerinin altyapı başta olmak üzere üstyapı, parklar, spor tesisleri, kültür merkezleri gibi ihtiyaç olan sayısız yatırım yaptıklarını söyledi. 2014’te kentin büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte hizmetlerin şehrin geneline yayıldığını ifade Başkan Zolan, “Bizlere her daim destek veren ve yol gösteren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz değerli büyüklerimizdir. Milletvekillerimizle, teşkilatımızla birlikte ve tüm kurumlarımızla beraber çalışarak Denizli’mize hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizli horozu hatırası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ise, Başkan Osman Zolan’ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Ev sahipliğinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür eden Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı. Başkan Zolan günün anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya hediye takdim etti. Genel Başkan Yardımcısı Yazcı, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli'nin simgesi cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğraf çektirdi.