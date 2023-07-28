TÜİK, 2022 yılı araştırmasına göre gazete ve dergi sayıları bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalırken, toplam tirajın yüzde 95,4'ünü gazeteler oluşturdu.ANKARA (İGFA) - TÜİK 2022 yılına ilişkin Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistiklerini yayımladı.

Gazete ve dergi sayısının bir önceki yıla göre 2022'de yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 olduğu tespit edilirken, yayınların yüzde 53,9'unu dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergisi sayılarındaki azalma dolayısıyla aynı yayın organlarında yıllık tiraj kaybına da yol açtı. Gazete ve dergilerin tirajı, 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 8,3 azaldı. Türkiye'de 2022 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olurken, tirajın yüzde 95,4'ünü gazeteler oluşturdu.

DERGİLERİN YÜZDE 20,9'U AYLIK YAYIMLANDI

Gazetelerin yüzde 28,1'i haftada iki-altı gün arası, yüzde 25,8'i haftalık, yüzde 19,7'si aylık olarak yayımlandı.

Dergilerin ise yüzde 21,3'ü üç aylık, yüzde 20,9'u aylık, yüzde 17,2'si altı aylık olarak yayımlanırken, gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,2'sini günlük, yüzde 7,9'unu haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,6'sını haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 64,8'ini aylık, yüzde 12,1'ini üç aylık, yüzde 10,3'ünü iki aylık, yüzde 4,8'ini haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

İÇERİKLERİNE GÖRE YAYINLAR

Yayınlanan dergilerin yüzde 17,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 14,0'ı akademik, yüzde 8,6'sı edebiyat/tarih içerikli yayın yaparken gazetelerin yüzde 90,8'i siyasi/haber/güncel, yüzde 2,1'i yerel yönetim, yüzde1,6'sı sektörel/mesleki içerikli yayımlandı.

Bu arada Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre de, 2022 yılında ilan sahiplerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda gazetelerde yayınlattığı icra, ihale, tebligat ve personel alımı gibi resmi ilanları ile bu kurumların gazete ve dergilerde yayınlattığı resmi reklamlarının toplam bedeli önceki yıla göre %56,1 artarak 956 milyon 063 bin 833 TL oldu.

Türkiye'de 2022 yılında 69 bin 211 kitap yayımlanırken, yayıncılar tarafından 2022 yılında; 69 bin 211 kitap, 377 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 246 web tabanlı elektronik kitap, 559 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 260 diğer olmak üzere toplam 83 bin 653 materyal için ISBN alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 13,3 azalarak 380 milyon 296 bin 402 adet oldu.

Materyallerin konusuna göre yayın sayısı, 2020-2022