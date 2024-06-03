Yaz aylarında güneş ışınları göz sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Yazın dünyaya ulaşan ultraviyole yani güneş ışın miktarı, kış mevsimine kıyasla üç kat daha fazla. Bu sebeple bu mevsimde göz sağlığına çok dikkat edilmeli ve hava kapalı bile olsa güneş gözlüğü takılmalı. Hatta güneşin zararlı etkilerini en aza indirmek için güneş gözlüğü kullanımına çocukluktan itibaren başlanmalı” açıklamasında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ultraviyole ışınların gözdeki farklı mekanizma ve dokularda hasara yol açabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Güneşe uzun süre maruz kalmak gözün ön yüzeyinde konjonktiva ve kornea tabakasında yanıklara, gözün beyaz kısmında kabarık sarı beyaz görünümlü kabarcıklara, gözde et büyümesine, katarakt oluşumunun hızlanmasına, yaşa bağlı sarı nokta hastalığına, göz kapağı ve çevresinde kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple özellikle; sürekli açık alanda çalışanlar, dışarıda çok zaman geçiren çocuklar, refraktif cerrahi ya da katarakt cerrahisi geçirmiş olanlar ve retina hastalığına sahip kişiler mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü tercih etmeli” dedi.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu göz sağlığımızı güneşin zararlı etkilerinden korumak için 5 tavsiyede bulundu:

Güneşe çıplak gözle ve direkt bir şekilde bakılmamalı.Ultraviyole koruyucu özelliği taşıyan bir gözlük seçilmeli. İyi kalitede güneş gözlüklerinin çoğu ultraviyole ışınların yüzde 95 ile yüzde 99’unu süzer.Zararlı ışınlar bize sadece gökyüzünden ulaşmaz, çevremizden de yansıma yoluyla gözlerimize zarar verir. Bu nedenle yanları kapalı ve yüzü saran güneş gözlükleri tercih edilmeli.Kontak lenslerin çoğunluğu ultraviyoleyi süzer. Ancak kullanılan lensler UV filtreli değilse, lenslerle birlikte mutlaka güneş gözlüğü de kullanılmalı.Güneşin en dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse güneş altında çok zaman geçirilmemeli.