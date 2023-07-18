Sivas Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru olarak görev yapan Dr. Eyüp Coşar, yaz aylarında sıkça rastlanan idrar yolları enfeksiyonları ile ilgili bilgilendirme yaptı.SİVAS (İGFA) - İdrar yolları enfeksiyonunun kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Eyüp Coşar, özellikle kadınlarda daha sık görülen Sistit olarak da adlandırdığımız İdrar yolu enfeksiyonları geldiğini belirterek, "İdrarı mesaneden dışarı taşıyan üretra adını verdiğimiz idrar kanalının kadınlarda erkeklere göre daha kısa olması nedeniyle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Havuz ve denize sıkça girilmesi nedeniyle bakterilere daha çok maruz kalınması sonucu yaz aylarında görülme sıklığı daha da artmaktadır” dedi.

İdrar yolu enfeksiyonun belirtilerinden bahseden Op. Dr. Coşar, idrar yolları enfeksiyonlarından korunmak için önerileri de sıraladı: