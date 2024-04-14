İlham verici ve bütçe dostu mobilya yenileme fikirleriyle hem temiz ve yepyeni görünen hem de dekorasyon zevkinizi yansıtan dolap, mutfak ve banyolara ulaşmak mümkün. Yazlık evleri yenileme maliyetlerinin 400 - 450 bin TL arasında değiştiğini ama dönüşüm boyaları ile en az 8-10 kat bir maliyet avantajı sağlandığını söyledİSTANBUL (İGFA) - Yazlık evlerde dolap, banyo ya da mutfak yenileme işlemlerinin kişinin evine bakımlı bir görünüm kazandırmanın en iyi yollarından biri olduğunu açıklayan Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, mobilyaların tek bir renge boyanabileceği gibi birkaç rengi bir arada kullanabileceği kendin yap projelerine de şans verilebildiğini söyledi.

Nisan ve Mayıs ayları yazlıklarda yenileme için en ideal zamanlar olduğunu kaydeden Feyzoğlu, "Yazlıklarda en çok dönüşüm mutfaklarda daha sonra ise banyolarda yaşanıyor. Yine parke, laminant, seramik, fayans, mermer, cam gibi yüzeyler de dönüştürülen yerler arasında” dedi.

Mutfak, banyo veya mobilyalarıtamamen değiştirmenin ya da yenilerini almanın çok maliyetli olduğunun altını çizen Feyzoğlu; "Yazlık evlerde dönüşümün maliyet 400 -450 bin TL arasında değişiyor. Bianca Stella dönüşüm boyası ile yapılan uygulamalar ise en az 8-10 kat bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu durumda pek çok insan artık çok daha az maliyetli olması ve gerçekten mükemmel kalitede sonuçların çıkması ile satın almak yerine yıpranan, eskiyen mutfağını, banyosunu, uygun olan her yeri dönüştürme yolunu seçiyor. Farklı renk alternatifleri olmakla beraber daha çok gri renkler tercih ediliyor. Ayrıca eski koyu renk dolaplardan sıkılan insan sayısı çok fazla. Bu gruplar da daha çok açık tonları tercih ediyor. Mutfaklarda iki renk kombin istekleri de oldukça fazla. Ama beyaz her zaman olduğu gibi en çok tercih edilen renklerin başında geliyor. Biz Bianca Stella bünyesinde farklı renk taleplerine mix renk makinemizle cevap veriyoruz toplamda 2024 renk seçeneği ile satış noktalarında tüketicilerle buluşuyoruz.” diye konuştu.

Antik beyaz, mistik beyaz, taş ve kepenek gri, kese kağıdı, Navy mavi, yağve mintyeşilinin en çok tercih edilen renklerin başında geldiğini, bu renklerin alanı olduğundan daha ferah gösterdiğini söyleyen Feyzoğlu; “Ayrıca fayans zemin üzerine yapılan mermer efekt ve stencil (şablon) uygulamaları son dönemlerde çok popüler oldu” diyerek sözlerini tamamladı.