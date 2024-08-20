TÜİK'in Temmuz ayı verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,41, aylık ise yüzde 1,70 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE yıllık yüzde 27,41 arttı, aylık yüzde 1,70 arttı.

YD-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,80 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,30 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,82 artış, imalatta yüzde 27,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,59 artış, enerjide yüzde 13,32 artış, sermaye mallarında yüzde 30,88 artış olarak gerçekleşti.