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Bursa’daki yapı denetim kuruluşları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda, 4 bin 708 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile sektördeki son gelişmeleri masaya yatırdı.

BURSA (İGFA) - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürülüğü’nde düzenlenen toplantıya; YDKBD Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Selçuk Ziya Namlı, YDKBD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, yapı denetim firmalarının sahipleri ve çalışanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürülüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan YDKBD Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, Bursa’daki sektör temsilcileri arasındaki birlik ve beraberliğe dikkat çekti. İnhanlı, “Biz, Bursa’daki sektör temsilcileri olarak YDKBD çatısı altında birlik ve dayanışma içerisindeyiz. Sorunlarımızı kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Bursa’daki 105 yapı denetim kuruluşu sayısının yeterli olduğuna vurgu yapan YDKBD Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, “Kota konusu en önemli sorunlarımızdan. Burada bir yol kat edildi aslında. Bursa’daki yapı denetim firma sayısı 110 idi ve yenisi açılmadı 2023 yılında. 2024 yılında da umarım bu şekilde devam eder. Çoğunluğumuz yüzde 30 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Bu oranlar tamamlanmadan yeni firmaların açılması o firmaları da sıkıntıya sokacak ve bizleri de ciddi anlamda iş kaybı yaşatacaktır” diye konuştu.

Esra İnhanlı, yapı denetim kuruluşlarının yaşadığı sıkıntıların yönetmelik değişikliği gerektiren ve bakanlık düzeyinde kararların alınması düzelebileceğini sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Selçuk Ziya Namlı da yaptığı konuşmada, il müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.