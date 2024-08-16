Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve büyük yıkıma yol açan Marmara Depremi'nin 25. yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu. İnhanlı, depreme dayanıklı yapı stoku oluşturmanın ve yapı denetiminin önemine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Esra İnhanlı, yaptığı açıklamada, "17 Ağustos depremi, ülkemizde büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmuş, hepimize depremin acı gerçeklerini hatırlatmıştır. Bu trajik olayın ardından geçen 25 yıl içinde, yapı güvenliği ve denetimi konusunda birçok adım atılmış olsa da hala yapılması gerekenler olduğunu unutmamalıyız. Kaldı ki 6 Şubat Depremi de bize bunu acı bir şekilde hatırlatmıştır. Ne acıdır ki asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde de yüz binlerce kayıp verilmiş binlerce yapı yıkılmış ve hasar almıştır." dedi.

GÜVENLİ GELECEK İÇİN GÜÇLÜ YAPI STOKU ŞART

İnhanlı, güçlü bir yapı stokunun depremlere karşı en önemli savunma hattı olduğunu belirterek, "Depremler doğal birer olaydır, ancak onların felakete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Güçlü ve sağlam yapılar oluşturmak, can ve mal kaybını en aza indirmenin en etkili yoludur. Yeni inşa edilen binaların modern tekniklerle, yüksek standartlarda ve depreme dayanıklı olarak yapılması bir zorunluluktur, dirençli kentler oluşturulmak ,güvenli yapılarda yaşamak herkesin hakkıdır." diye konuştu.

ETKİN BİR YAPI DENETİMİ HAYATİ GEREKLİLİKTİR

Yapı denetiminin önemine değinen İnhanlı, "Yapı denetimi, inşaatların her aşamasında kalitenin ve güvenliğin sağlanması için vazgeçilmezdir. Yapı denetim kuruluşları olarak bizler, binaların projelendirme aşamasından itibaren, inşaat sürecinin her adımında titizlikle çalışmak zorundayız. Etkin denetim mekanizmaları sayesinde, yapıların hem mevzuata uygunluğunu hem de deprem dayanıklılığını sağlamak mümkündür" ifadelerini kullandı.

İNHANLI’DAN ÇAĞRI

İnhanlı, açıklamasında vatandaşlara ve sektör paydaşlarına da çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımız, oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamalı ve gerekli kontrolleri yaptırmalıdır. İnşaat sektörü ve ilgili tüm paydaşlar ise üzerlerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmelidir. Depremlerle yaşamayı öğrenmek ve buna uygun hazırlıklar yapmak zorundayız" dedi.

17 AĞUSTOS'UN UNUTULMAYAN ACISI

Son olarak, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin unutulmaz bir acı olduğunu vurgulayan İnhanlı, "Bu büyük felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. 17 Ağustos ve 6 Şubat ın acısını bir daha yaşamamak için, hep birlikte daha sağlam ve güvenli yapılar inşa etmeli, denetim süreçlerini titizlikle yürütmeliyiz" şeklinde konuştu.