Keşan’da YEDAM’a en yoğun başvurunun kumar ile ilgili olduğu açıklandı. Yeşilay Keşan Danışma Merkezi, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek çalışmalarını değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kahvaltıya Yeşilay Derneği İl Müdür Yardımcısı Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Keşan Temsilcisi Nergis Mustafapaşa, Koordinatör Personeli Çisem Berçin Günday, Yeşilay Keşan eski temsilcisi Ramazan Kök ile Psikolog Sinem, Psikolog Cemile, Sosyal Uzmanı Hilal yetkilileri katıldı.

Kahvaltıda ilk olarak konuşan Bilgiç, Yeşilay’ın Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin gemilerle ülkemize getirip; halkımıza dağıtarak millî mücadele ruhunu yıkmayı amaçladığı alkole karşı dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulduğunu belirterek, "Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü verildi.”dedi.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlendiğini, alkolden sonra tütün, madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dâhil omluğunu da belirten Bilgiç “Yeşilay'ın kurulduğu 1-7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bugün Türkiye genelinde 120 şubemiz bulunmaktadır. 104 Ülke Yeşilayı ile bağımlılıklara karşı uluslararası alanda da mücadele etmekteyiz.”

YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM)

Bilgiç, Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabildiğine de vurgu yaparak açıklamasını şöyle sürdürdü. “2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimiz ile bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti vermekteyiz.”

KİMLER YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM)’A BAŞVURABİLİR?

Bilgiç, Tütün bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini öğrenmek isteyenlerin dışında Alkol kullanımı fazla olanlar, Madde bağımlılığından arınma ve maddeyi bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Yoğun internet kullanımına bağlı yaşamında sorunlar yaşayanlar, Kumar bağımlılığı ile nasıl mücadele edeceğine dair bilgi sahibi olmak isteyenlerin YEDAM’a başvurabilir.

Ayrıca ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında faaliyetlerine ara veren Hatay Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 24 Nisan tarihinde konteynerde yeniden açılmış ve çalışmalara başlamıştır. Hizmet vermeye başladıktan sonra toplam 131 danışan başvurusu yapıldı.

YEŞİLAY’IN EĞİTİM PROGRAMLARI

Yeşilay’ın eğitim programlarından bahseden Bilgiç, eğitim programlarını şöyle sıraladı;

“Yeşilay ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’nı hayata geçirdik. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı çocuklar ve gençleri bilgilendirmeyi, farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleri neticesinde binlerce eğitimci yetiştirdik. Bu eğitimcilerin yaptığı çalışmalar sayesinde her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon yetişkineulaşıyoruz. Bu kapsamda formatör sayımız: 1.527 ve uygulayıcı sayımız: 44.129. Okulda Bağımlılığa Müdahale Programımızla uygulayıcı öğretmenlerimiz risk grubundaki öğrencilerin sigara, alkol, madde ve riskli internet kullanımına karşı bireysel görüşmelerle müdahalede bulunuyor ve böylece çocuklarımızın bağımlı olmasının önüne geçiyoruz. Çocuğu eğitim sisteminin dışına itmeden kazanabilmeyi de hedefliyoruz. Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı, Türkiye’nin okul temelli ilk ve tek müdahale programı olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda 10.497öğretmene formatör eğitimi verildi.

Yeşilay Yaşam Becerileri Programı ile öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu alışkanlıklar kazanmasını, kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak beceriler elde etmesini amaçlıyoruz. Bunun için etkinlik temelli 15 haftalık bir program uygulayarak; hayır deme, stres yönetimi, karar verme, eleştirel düşünme gibi bir takım kritik becerileri öğrencilere kazandırarak onların bağımlılıklara karşı güçlenmelerini sağlıyoruz. Yeşilay Yaşam Becerileri programı ileyaklaşık 121 bin kişiye eğitim verildi.”

Bilgiç Yeşilay’ın düzenlediği etkinliklerden bahsederek, toplumun bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve karikatürün evrensel dili ile farkındalık oluşturmak amacıyla 2017 yılından beri Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmasını düzenlenmekteyiz. 2024 yılında düzenlenen 8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmasına 59 ülkeden, 757 karikatürist, 1.367 eserle katıldığını belirtti.

Daha sonra Keşan YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Hilal Hanım ise, kurulduğu 1 yıldan bu yana 111 kişinin danıştığını ve bu kişilerle 5613 görüşme yapıldığını belirterek, Keşan YEDAM’a yapılan en yoğun olarak kumar bağımlığı olduğunu belirtti.