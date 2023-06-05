132 sivil toplum kuruluşundan toplam 250 proje sorumlusu ve kuruluş temsilcisine Büyükşehir tarafından eğitim verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Kocaeli Kent Konseyi’nin yürüttüğü 2023 yılı Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında İzmit ve Gebze’de proje uygulama ve bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Projeleri desteklenmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşlarına yönelik sözleşmelerin imzalanmasının ardından başlayan eğitimler 132 sivil toplum kuruluşundan toplam 250 proje sorumlusu ve kuruluş temsilcisine verildi.

Büyükşehir Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı AB ve Dış ilişkiler Şube Müdürlüğü proje birimi uzmanları tarafından verilen proje uygulama eğitimlerinde; proje uygulama rehberi, sözleşme hakkındaki genel kurallar, izleme, raporlama ve dokümantasyon yükümlülükleri, görünürlük, ödemeler ve satın alma süreçleri, YEDEP Proje Yönetim ve Uygulama Sistemi Kullanımı, program usul ve esasları konularında bilgilendirme yapıldı.

TOPLAM BÜTÇE 25 MİLYON TL

YEDEP programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kendi faaliyet alanları esas alınmak suretiyle Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Gençlik, Aile ve Kadın, Afet Yönetimi gibi çeşitli konu başlıklarında projeler sunuldu. Yapılan idari uygunluk kontroller ve bağımsız değerlendirme neticesinde kabul edilen 132 proje için toplam yaklaşık 15 milyon TL tutarında bir destek hibe olarak kullandırılacak. YEDEP Programı kapsamında başvuru sahiplerinin eş finansman katkıları ile birlikte uygulanacak projelerin toplam bütçe tutarının ise 25 milyon TL civarında olması bekleniyor.