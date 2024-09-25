Türk Halk Müziği tutkunları, unutulmaz bir müzik akşamına davetlisiniz! Musıki Eğitim Vakfı tarafından organize edilen ve TRT İzmir Radyosunda uzun yıllar görev yapmış değerli sanatçı Gülhan Aksoy şefliğinde gerçekleşecek "Yedi İklimden Türküler" konseri, 28 Eylül'de Türkan Saylan Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşuyor. Üstelik bu özel konser, tüm müzikseverlere ücretsiz olarak sunuluyor.BURSA (İGFA) - Türk Halk Müziğinin derin ve köklü ezgileri, Türkiye’nin yedi farklı coğrafyasından derlenen türkülerle sahnede hayat bulacak. Anadolu’nun dört bir yanından gelen türkülerin, zengin bir repertuarla seslendirileceği bu konser, izleyenlere müzikal bir yolculuk sunacak.

SANATIN YOL GÖSTERİCİSİ: MUSIKİ EĞİTİM VAKFI

Yıllardır Türk müziğinin gelişimine katkı sağlayan ve sayısız müzikseveri sanatla buluşturan Musıki Eğitim Vakfı, bu etkinlikle de sanatı geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Türk halk müziğinin geleceğini ve genç nesillerini desteklemek amacıyla birçok projeye imza atan vakıf, “Yedi İklimden Türküler” konseri ile bir kez daha kültürel mirasımızı hatırlatıyor.

SAHNEDE GÜÇLÜ İSİMLER: GÜLHAN AKSOY VE DERYA ÖZER BİLDİR

Konserin şefi Gülhan Aksoy, TRT İzmir Radyosundaki sanatçılığı ile tanınan, Türk Halk Müziğinin önemli temsilcilerinden biridir. Uzun yıllardır halk müziğine gönül veren Aksoy, dinleyicilerine her seferinde unutulmaz performanslar sunuyor. Bu konserde de şef olarak yöneteceği genç ve dinamik korosuyla izleyenlere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Gecenin özel konuk sanatçısı ise Derya Özer Bildir. Sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Bildir, Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerini kendi özgün yorumu ile seslendirecek ve dinleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

MÜZİKSEVERLERİ KAÇIRILMAYACAK BİR AKŞAM BEKLİYOR

Anadolu’nun ruhunu taşıyan bu özel konserle, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüne tanık olacaksınız. Türk Halk Müziğine gönül vermiş herkesin kaçırmaması gereken bu anlamlı etkinlikte yerinizi almayı unutmayın! Musıki Eğitim Vakfı ve Türk Halk Müziğinin değerli sanatçıları ile kültür dolu bir akşamda buluşmak üzere.

Bilgi için;

Orkestra İletişim – 0212 570 80 88

Hatice Güleç [email protected]

Tuba Yeruşan Aydın [email protected]