Tarım ve Orman Bakanlığı'nca el konulan su ürünlerini kaçıranlar hakkında yargıdan örnek karar çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce İstanbul'da kontrol görevlileri tarafından yediemine bırakılan su ürünlerini yasal süreç tamamlanmadan geri alan şahıslara nitelikli hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Söz konusu kararı duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kararın yasa dışı avcılıkta caydırıcılığın sağlanması açısından emsal niteliğinde olduğunu kaydetti.

Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, bu karara atıfta bulunularak, "Unutulmamalıdır ki; denetimlerde el konulan su ürünleri ve av araçları, hukuki süreçler tamamlanana kadar kamunun hükmündedir" mesajını verdi.