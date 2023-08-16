Hizmete açıldığında şehrimize büyük değer katacak Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın içerisinde barındıracağı Kuş Köyü için çalışmalar başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın Kütahya'yı hak ettiği değere ulaştırmada en önemli projelerden birisi olarak gördüğü Yedigöller Rekreasyon Alanı’ndaki üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken bir taraftan da içerisinde barındıracağı donatıların imalatları devam ediyor.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nın içerisinde barındıracağı Kuş Köyü için montaj çalışmaları başladı.

Kuş Köyü ve Gözlem Kulesinin iskelet montajı büyük oranda tamamlanırken Kütahya Belediyesi ekipleri de Yedigöller Rekreasyon Alanı’na ulaşımı sağlamak için mevcut yolların reglaj çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalarla iyice şekillenen Yedigöller Rekreasyon Alanı, eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, karavan park alanı, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlarla Kütahya'ya değer katacak.