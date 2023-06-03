İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1880’de açılıp, 1993’te kapatıldıktan sonra kaderine terk edilen Yedikule Gazhanesi’ni kentin kültür-sanat ve sosyal hayatına kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin endüstriyel miraslarından Yedikule Gazhanesi’ni İstanbul’un kültür-sanat ve sosyal hayatına kazandırdı.

Yeni Türkü konseriyle İstanbullulara ‘Merhaba’ diyen Yedikule Gazhanesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı.

Doğum gününe denk gelen açılış töreninde konuşan Başkan İmamoğlu, “Göreve geldiğimizden bu yana, İstanbul'a yeni bir değer katma konusunda özenli çalıştığımızı ifade edeyim. Her gün İstanbulluların bir sorununa çözüm üretmek ve aktif bir belediye olmak için yoğun çaba içindeyiz. Bu çabanın içinde sizler de varsınız. Çünkü 16 milyon insanımızın bir üretim mekanizmasıdır belediye yönetimi ve işleyişi. Sizler sahibisiniz, bizler emanetçisiyiz. Bizi seçtiniz ve biz size layık olmaya çalışıyoruz. Ve bu layık olma konusunda elbette kararlıyız” dedi.

İstanbul’da mirasyedi dönemine son verdiklerini belirten İmamoğlu, “Biz burayı, kişisel menfaatlere ya da bir avuç grup ya da bir çıkar heyetine değil, sizler gibi halkın kullanımına açıyoruz” dedi.

“Bu; milleti bir arada tutmak, dünya insanına güzel ve iyi yönetim örneklerini ortaya koyabilme davasıdır” diyen İmamoğlu, “Çok net söyleyeyim: Bu dava adına, önümüze hangi engelleri koyarsa koysunlar, önümüze hangi mahkeme davalarını koyarsa koysunlar, yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas mesele, gönüldeki davadır. O dava da milletin gönlündeki davadır. Ben, o davayı kazanacağım. O diğer davaların bende hiçbir hükmü yok. Kıymeti de yok” ifadelerini kullandı.