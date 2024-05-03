Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve medya gibi alanlarda, 24 farklı kategoride yılın en iyilerini belirlediği Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.istanbul (igfa) - Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve medya gibi alanlarda, 24 farklı kategoride yılın en iyilerini belirlediği Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.
Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılan ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri töreninin 11’incisi, üniversitenin Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi, İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle yılın en iyilerini seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu binlerce öğrencinin seçtiği yılın en iyileri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Yeditepe Üniversitesi’nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen gelir, Dilek Gönüllüleri’nin sosyal sorumluluk projelerine kaynak olarak aktarılıyor.
24 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ
Dilek Ödüllerinin gerçekleştirildiği törene Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende, kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 24 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törende ödül alan isimler şöyle:
Yaşam Boyu Onur Ödülü Aliye Uzunatağan
En İyi Albüm Emir Can İğrek 'Parti İptal'
En İyi Müzik Grubu Madrigal
En İyi Çıkış Yapan Müzik Grubu İkilem
En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı Çağan Şengül
En İyi Şarkı Can Ozan - Ağlama Ben Ağlarım
En İyi TV Kanalı NOW
En İyi Erkek Oyuncu Selahattin Paşalı
En İyi Kadın Oyuncu Gökçe Bahadır
En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Lizge Cömert
En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Demircan Kaçel
En iyi Çocuk Oyuncu Lena Naz Kalaycı
En İyi Haber Bülteni İlker Karagöz ile Çalar Saat
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