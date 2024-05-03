Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve medya gibi alanlarda, 24 farklı kategoride yılın en iyilerini belirlediği Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.istanbul (igfa) - Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve medya gibi alanlarda, 24 farklı kategoride yılın en iyilerini belirlediği Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılan ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri töreninin 11’incisi, üniversitenin Ataşehir’deki 26 Ağustos Yerleşimi, İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri Kulübü, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle yılın en iyilerini seçiyor. Bu yıl da düzenlenen anketler sonucu binlerce öğrencinin seçtiği yılın en iyileri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Yeditepe Üniversitesi’nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen gelir, Dilek Gönüllüleri’nin sosyal sorumluluk projelerine kaynak olarak aktarılıyor.

24 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Dilek Ödüllerinin gerçekleştirildiği törene Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende, kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 24 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Törende ödül alan isimler şöyle:

Yaşam Boyu Onur Ödülü                              Aliye Uzunatağan

En İyi Albüm                                                 Emir Can İğrek 'Parti İptal'

En İyi Müzik Grubu                                      Madrigal

En İyi Çıkış Yapan Müzik Grubu                 İkilem

Zeytin Ağacı 2. sezonuyla geri dönüyor Zeytin Ağacı 2. sezonuyla geri dönüyor

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı                           Çağan Şengül

En İyi Şarkı                                                   Can Ozan - Ağlama Ben Ağlarım

En İyi TV Kanalı                                           NOW

En İyi Erkek Oyuncu                                     Selahattin Paşalı 

En İyi Kadın Oyuncu                                     Gökçe Bahadır

En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu                Lizge Cömert

En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu                Demircan Kaçel

En iyi Çocuk Oyuncu                                                Lena Naz Kalaycı

En İyi Haber Bülteni                                     İlker Karagöz ile Çalar Saat

En İyi Yarışma Programı                              Lingo Türkiye

En İyi Spor Kanalı                                         VOLE

En İyi TV Dizisi                                            Kızılcık Şerbeti

En İyi Film                                                    Ölümlü Dünya 2

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En İyi YouTuber                                            Murat Somer

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En İyi Müzikal                                              Aşık Shakespear

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu                    Evrim Alasya

En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu                    Tansu Biçer