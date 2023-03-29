Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hayvan yemi yüklü tır devrildi. Yüzlerce yem çuvalının etrafa dağıldığı kazada sürücü olayı yara almadan atlattı.

Kaza, İhsaniye İlçesine bağlı Ablak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C., idaresindeki 42 P 2502 plakalı hayvan yemi yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesinde taşıdığı yem çuvalları ise etrafa dağıldı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler karayolunu trafiğe açmak için yoğun çaba gösterdi. Jandarma trafik timleri yolda güvenlik önlemi alıp, trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı. Olay yerine gelen başka araca yemlerin aktarılmasından sonra yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.